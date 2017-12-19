В фильме "Звездные войны: Последние джедаи" сыграл важную роль мальчик из России

В новых "Звездных войнах" обнаружили мальчика из Кабардино-балкарии.

В фильме "Звездные войны: Последние джедаи" обнаружили юного россиянина, который сыграл эпизодическую, но важную для сюжета франшизы роль. Об этом стало известно из портала "Афиша Daily".

В картине снялся десятилетний Темирлан Блаев из Кабардино-Балкарии. Он сыграл роль раба, который следит за фатирами. Его персонаж помогает бывшему штурмовику Финну (Джон Бойега) и девушке-механику Роуз (Келли Мари Трэн) сбежать от полиции, выпустив зверей на волю. В конце фильма он выходит на крыльцо, чтобы прибрать его, и тянется за метлой, а та неожиданно сама прыгает к нему в руку, что означает, что у мальчика есть способность чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.

Отец Темирлана опубликовал в Instagram фото, а в описании рассказал о съемках.

"Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится!", - пишет родитель Темирлана.

Фото: Instagram - anz_blai

Видео: трейлер фильма