В ночном ДТП на Софийской погибли три человека

Выжить удалось только девушке-пассажирке

В ночь на 24 августа 2017 года во Фрунзенском районе Петербурга произошла страшная авария, в которой погибли три человека. Как рассказали очевидцы, после столкновения двух автомобилей – BMW врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик –погибли водитель и двое пассажиров.

Выжить удалось только девушке, которая ехала на пассажирском сиденье позади водителя. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из городских больниц.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария случилась в половине второго часа ночи у перекрестка с улицей Белы Куна. Водитель BMW при невыясненных обстоятельствах на большой скорости влетел в припаркованный грузовик, груженый досками.

Свидетели рассказали, что удар был такой силы, что машину от удара смяло, как консервную банку. Прибывшие на место спасатели полтора часа пытались извлечь тела из груды искореженного металла.

Видео: архив

Фото: spb_today