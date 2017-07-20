Три автомобиля столкнулись ночью на КАД: пострадавших забирал вертолет

Массовая авария из трех автомобилей произошла минувшей ночью в Северной столице. Не известно, сколько человек пострадало, но к месту ЧП прилетал вертолет.

Серьезное ДТП произошло ночью в четверг, 20 июля. Около часа ночи на 19-ом километре внутреннего кольца КАД не смогли разъехаться две легковушки Daewoo и KIA, а также "Газель". В МЧС об инциденте в Выборгском районе сообщили в 00.44.

На место выезжали все экстренные службы. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказывали о скорой помощи, полиции и спасателях. Последние оказывали техническую помощь и собирали информацию.

Данных о числе пострадавших нет. Однако свидетели видели вертолет, который прилетал за раненными. Какие именно травмы у них, пока не известно. Подробности аварии выясняются. На фотографиях с места аварии видно, что одна из машин серьезно повреждена.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург