В ночное кафе на Конногвардейском бульваре наведалась полиция

В обыске участвовал омон и кинологи со служебными собаками.

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что в кафе на Конногвардейском бульваре наведалась полиция с обыском, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ночное время кафе превращается в клуб, поэтому специалисты решили привлечь не только кинологов с собаками, но и омон. Внутри находились 50 человек, 8 из которых были направлены на медосвидетельствование, поскольку имели признаки наркотического опьянения. Одного привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования.

Отмечается, что в заведении обнаружены несколько пакетиков с веществом, предположительно, кокаином, и пакет с трубкой из стекла. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сотрудники правоохранительных органов продолжают пристально следить за кафе. Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV