Однако для гостей и жителей Северной столицы будут доступны не все вестибюли станций метрополитена.

В связи с проведением матча "Бельгия-Финляндия" в рамках ЕВРО-2020 в ночь с 21 на 22 июня метро Петербурга будет работать без перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена города на официальной странице в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 11 июня.

Однако для гостей и жителей Северной столицы будут доступны не все вестибюли станций метрополитена. В их число вошли: 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Девяткино", вестибюля 1 станции "Московская", вестибюля 2 станции "Невский проспект", вестибюля 2 станции "Проспект Славы", вестибюля 1 станции "Дунайская", вестибюлей станций: "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Садовая".

В пресс-службе добавили, что в ночь на 22 июня, с 2:00 до 4:30, граждане не смогут воспользоваться БСК или интернет-платежами. В указанный период жители и гости Петербурга смогут приобрести жетон за наличный расчет.

Кроме того, метрополитен города будет также работать в ночь с 12 на 13 июня в связи с проведением матча в рамках ЕВРО-2020.

Ранее мы писали, что с 12 июня на станции метро "Петроградская" снимают ограничения на вход.

Фото: Piter.tv