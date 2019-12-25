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В ночь проведения "Алых парусов" будет работать общественный транспорт
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ночь проведения "Алых парусов" будет работать общественный транспорт

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Поезда в метрополитене будут будут двигаться с интервалами 4-7 минут.

Общественный транспорт Петербурга во время праздника выпускников "Алые паруса" будет работать ночью. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Поезда в метрополитене будут будут двигаться с интервалами 4-7 минут. С 21:00 25 июня и до 01:00 26 июня будут закрыты для входа и выхода станции: "Горьковская", "Адмиралтейская", второй вестибюль "Невского проспекта" и два прохода на "Спортивную".

Также с интервалом в 30 минут в ночь на 26 июня будут курсировать общественные автобусы.

Также праздник "Алые паруса" ограничит движение в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: алые паруса, метро, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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