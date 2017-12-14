В ночь на вторник над Петербургом пройдет метеоритный дождь

Красивое явление петербуржцы ежегодно наблюдают в августе.

В ночь с 12 на 13 августа из Петербурга можно будет увидеть метеоритный дождь. Об этом рассказала пресс-служба "Петербургского планетария".

Звездопад Персеиды петербуржцы могут наблюдать каждый год в августе. Метеорный поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц из хвоста кометы Свифта-Таттла. В ночь с 12 на 13 августа количество метеоров достигнет более 100.

Как отметили в планетарии, лучше всего смотреть необычное явление с 23 до 3 часов ночи вдали от огней города и одиночных фонарей на открытом участке. Однако в этот день синоптики прогнозируют пасмурную погоду, из-за чего метеоритный дождь может быть не виден.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гидрометцентре предупредили россиян о ночных заморозках.

Фото: vk.com/planeta_spb