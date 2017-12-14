Неопознанные летающие объекты в небе напугали петербуржцев

В соцсетях осуждают версии появления неизвестных объектов в небе.

13 декабря жители Петербурга наблюдали в небе необычное явление. Несколько объектов, похожих на кометы, рассекали по небу, сообщили очевидцы.

Самые впечатлительные жители города идентифицировали явление, как пришествие на Землю НЛО. Кто-то даже выдвинул теорию о том, что на нашу планету прибыли Автоботы во главе с Оптимусом Праймом и Бамблби.

Некоторые жители начали рассуждать логически. По версии автора видео, это был метеоритный поток Геминиды, который NASA прогнозировали в ночь на 14 декабря. Это необычно яркие метеориты белого цвета, не очень быстрые и практически не имеющие следов. Иногда, в ясную погоду их можно наблюдать с Земли.

Также были выдвинуты теории о том, что это истребители, совершающие маневры. К этому предположению склонилось большинство пользователей интернета. Однако появилась еще одна версия, что на камеру петербуржец заснял приземление "Союза", летящего с МКС. Об этом ранее сообщалось и в СМИ.

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