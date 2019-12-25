В ночь на субботу на "Беговой" начнут восстанавливать отделку

Всего на работы уйдет 2,5 месяца.

В субботу, 22 февраля, стало известно о том, что на "Беговой" начнут восстанавливать отделку. Об этом сообщает пресс-служба "Метростроя".

На станциях установят новые стеновые панели общей площадью 1 тыс. кв.м. В метро отметили, что изначально на "Беговой" закрепили панели "мокрым способом", а теперь будут с использованием подсистем. Известно, что на установку уйдет 2,5 месяца.

Отмечается, что в пассажирские зоны установят защитные ограждения.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вытащили тонущего мужчину из Фонтанки.

Фото:Piter.TV