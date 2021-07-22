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В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -16 в Петербурге
Вчера, 23:47
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В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -16 в Петербурге

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Ночью столбики термометров покажут -8…-10 градусов, в окрестностях до -13 градусов.

Петербуржцев в пятницу ждет облачная погода. Ночью и утром в городе пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбики термометров покажут -8…-10 градусов, в окрестностях до -13 градусов. Днём столбики термометров покажут -5…-7 градусов. Ветер подует с юга, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, зима, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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