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В ночь на 8 января в Петербурге и Ленобласти наблюдали лунное гало
Сегодня, 20:40
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В ночь на 8 января в Петербурге и Ленобласти наблюдали лунное гало

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Горожане наслаждаются морозной погодой.

Сегодня ночью, 8 января, жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать лунное гало. Фото чудесного природного явления опубликовали в tg-канале "Астро Фото Болото". 

Как это часто бывает, к Рождеству и до нас дошло похолодание, температура упала до -16 и небо на половину ночи было ясное. Пошел на лыжах прогуляться по заснеженному лесу... Треск снега под ногами, мерцание снежинок в лунном свете и пальцы липнущие к камере, все в лучших традициях зимних ночных шатаний по лесу!

Пользователь, "Астро Фото Болото"

Ранее на Piter.tv: синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

Теги: астро фото болото, лунное гало, природные явления
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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