В ночь на 8 января в Петербурге и Ленобласти наблюдали лунное гало

Сегодня ночью, 8 января, жители Петербурга и Ленобласти могли наблюдать лунное гало. Фото чудесного природного явления опубликовали в tg-канале "Астро Фото Болото".

Как это часто бывает, к Рождеству и до нас дошло похолодание, температура упала до -16 и небо на половину ночи было ясное. Пошел на лыжах прогуляться по заснеженному лесу... Треск снега под ногами, мерцание снежинок в лунном свете и пальцы липнущие к камере, все в лучших традициях зимних ночных шатаний по лесу!

Пользователь, "Астро Фото Болото"