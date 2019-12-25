В следующий раз мосты разведут в ночь на 9 декабря.

В ночь на 7 декабря в Петербурге вновь разведут мосты, рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест" в субботу. Как объявлялось ранее, несмотря на завершение сезона навигации, единичные разводки все же останутся, чтобы пропускать судна при технической необходимости.

Так, в ночь на понедельник все мосты, кроме трех, будут разводиться по графику. Исключения составят Дворцовый мост (с 1:10 до 2:50 часов), Благовещенский мост (с 1:25 до 2:45 часов) и Володарский мост (с 4:15 до 5:45 часов).

В следующий раз мосты разведут в ночь на 9 декабря – все мосты разведут по графику, кроме Тучкова (с 2:00 до 4:55 часов).

В этом году из-за пандемии коронавируса пассажирская навигация по рекам и каналам началась только 28 июня.

Фото: Piter.tv