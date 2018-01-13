В ночь на 3 ноября дорожники перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе

Специалисты будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода.

В Петербурге перекроют съезд на 68 километре КАД с Пулковским шоссе. Ограничение введут в ночь с 2 на 3 ноября. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты будут монтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода. Дорожники полностью перекроют движение по съезду с Пулковского шоссе по направлению из города на внутреннее кольцо КАД.

Работы будут проводиться в ночное время. Смена длится с 23:00 до 06:00. Водителей попросили учесть эту информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: на Пулковском шоссе закончился масштабный ремонт.

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