В ночь на 3 апреля в Петербурге разведут четыре моста

Володарский, Большеохтинский, Троицкий и Биржевой мосты.

В Петербурге перед открытием сезона навигации продолжают проверять состояние мостов. Почти каждую ночь в городе разводят несколько мостов. Так в ночь со 2 на 3 апреля разведут четыре моста. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Володарский мост будет разведен с 02:00 до 05:45; Большеохтинский мост - с 02:00 до 05:00; Троицкий мост - с 01:20 до 04:50; Биржевой мост - с 02:00 до 04:55.

Водителей просят взять во внимание данный факт и заранее спланировать свой маршрут.

Фото: Мостотрест