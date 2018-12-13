В ночь на 27 мая Дворцовый мост разведут трижды

График разводки поменяется из-за Дня города.

В ночь на 27 мая Дворцовый мост будут разводить три раза. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Изменение в графике разводки Главного моста Петербурга связаны с празднованием Дня города. Пролеты дополнительно разведут в полночь на полчаса. Далее разводка будет осуществляться по графику из-за судоходства: с 01:00 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

В "Мостотресте" отметили, что пролеты могут свести раньше запланированного времени, после того, как под мостом пройдет последнее судно.

Ранее мы писали, что ремонтные работы ограничат движение на нескольких улицах Петербурга в конце мая.

Фото: mostotrest-spb.ru