В воскресенье в Петербурге произойдут резкие температурные скачки

Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов. Днем потеплеет до +1.

В воскресенье, 27 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В этот день существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью столбики термометров в городе опустятся до -9…-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем потеплеет до -1…+1. Из-за резких температурных скачков на дороге образуется гололедица.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали распускаться первые подснежники.

Фото: pexels.com