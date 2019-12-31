В ночь на 20 апреля в городе разведут Литейный мост

Остальные мосты в эту ночь разводить не будут.

В ночь на понедельник, 20 апреля в Северной столице разведут Литейный мост. Об этом рассказали в пресс-службе СПБ ГБУ "Мостотрест".

Известно, что остальные мосты в эту ночь разводить не будут. Отметим, что необходимые технологические разводки в этом году уже проводились, но установить постоянный график в городе на Неве не спешат. Дело в том, что сейчас в службы практически не поступает заявок от судов, которым необходимо пройти по Неве

Ранее мы писали, что в ночь с 16 на 17 апреля разводили Сампсониевский мост.

Фото: wikipedia.org