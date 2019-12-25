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В ночь с 16 на 17 апреля в Петербурге разведут Сампсониевский мост
Сегодня, 18:45
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IRINA_CHALKINA

В ночь с 16 на 17 апреля в Петербурге разведут Сампсониевский мост

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Переправа будет недоступна в период с 01:30 до 04:30.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в ночь с 16 на 17 апреля в Петербурге разведут Сампсониевский мост. Об этом сообщают в пресс-службе в "Мостотреста".

Известно, что Сампсониевский мост будет недоступен в период с 01:30 до 04:30. Также в Петербурге разведут с 1:40 до 4:45  Литейный мост.

Отмечается, что в Петербурге завершились технологические разводки мостов. При этом на постоянный график разводи мостов Северная столица не перешла. 

Ранее мы сообщали о том, что в петербургский ЗакС поступил законопроект об арендных каникулах для малых и средних предпринимателей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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