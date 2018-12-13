  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ночь на 15 мая петербуржцы смогут наблюдать северное сияние
14 мая, 22:26
1172
IRINA_CHALKINA

В ночь на 15 мая петербуржцы смогут наблюдать северное сияние

0 0

На Земле наблюдается сильная магнитная буря.

В Петербурге в ночь на 15 мая горожане и гости города на Неве смогут наблюдать северное сияние. Об сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

По словам ученых, сияния будут видны начиная с широт 60 градусов и выше. На этой широте располагается Камчатка и Петербург.

Сияние можно будет увидеть из-за того, что на Земле наблюдается сильная магнитная буря.

Сегодня наземными станциями слежения была зарегистрирована одна из самых сильных за последние годы магнитных бурь. Событие, которое началось около 7:00 мск, вопреки прогнозам, сразу превысило уровень 2, а к 10:00 достигло уровня 3 по пятибалльной шкале магнитных бурь. До этого в течение 2019 года ни одно из возмущений магнитного поля, наблюдавшееся на Земле, не превосходило минимальный уровень номер 1

сказано в сообщении

По данным лаборатории магнитное поле полностью придет в норму только к утру 15 мая.

Ранее мы сообщали о том, что За прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи 

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, северное сияние спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии