В ночь на 1 сентября в Петербурге можно будет увидеть северной сияние

Петербуржцы при удачном стечении обстоятельств смогут увидеть северной сияние в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Красивое природное явление смогут увидеть петербуржцы и гости города смогут увидеть в последнюю ночь лета. С 31 августа на 1 сентября в городе можно будет наблюдать северной сияние.

"В прошлый оборот (3-7 августа) она нас не впечатлила геомагнитными возмущениями, индекс Кр не превысил "4", - написали в группе "Охотники за сиянием".

Однако любители природного явления надеются, что дыра за время оборота подросла. Поэтому красочное сияние можно будет заметить в ночь с 31 августа на 1 сентября. Также после прохождения активной фазы слабые возмущения будут заметны еще дня три или четыре.

Для наблюдения сияния лучше уехать за город, чтобы другие источники света не перебивали свечение. Просмотр природного явления может испортить погода Северной столицы: через тучи сияния не увидеть.

Видео: Youtube / Дмитрий Петров