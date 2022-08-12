Ночью над "Лахта Центром" наблюдали северное сияние и метеоры

В следующий раз природное явление ожидают увидеть в ночь с 16 на 17 августа.

Открывшийся в начале месяца сезон северных сияний в Петербурге продолжается.В ночь с 11 на 12 августа природное явление просматривалось над "Лахта Центром". Фото и видео выложили наблюдатели в соцсетях.

Как отметили в Telegram-сообществе "Астро Фото Болото", зрелище омрачили небольшие облака. Тем не менее, рассмотреть удалось не только северное сияние, но и около шести пролетевших в небе метеоров.

По словам любителей природы, следующее сияние в городе готовятся наблюдать уже совсем скоро, в ночь с 16 на 17 августа.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург покинули первые перелетные птицы.

Фото и видео : Telegram / Астро Фото Болото