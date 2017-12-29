В ночь на 15 марта разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты

Развод продлится три часа.

Большеохтинский и Дворцовый мосты разведут для подготовки к сезону навигации в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры со ссылкой на СПб ГБУ "Мостотрест".

Большеохтинский мост – с 2.00 до 5.00

– с 2.00 до 5.00 Дворцовый мост – с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 4.55

Время разводки мостов и работы по наведению могут быть завершены раньше, чем сообщается.

Мосты разведут для профилактического обслуживания и ремонта, а также чтобы проверить готовность разводных пролетов мостов к навигации 2018 года.

Старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан с 10 апреля. Старт навигации в прошлом году был дан 14 апреля.