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В немецкой школе пострадали дети из-за распыленного газа
Вчера, 20:29
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ProkVad
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В немецкой школе пострадали дети из-за распыленного газа

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Подросток распылил газовый баллончик.

Сегодня, 5 марта, в школе немецкой коммуны Зульцбах подросток распылил газ. В результате пострадали 30 учеников. Об этом сообщила полиция района Майн-Таунус.

Инцидент произошел 5 марта в первой половине дня. Один из учеников школы несколько раз распылил газовый баллончик в фойе, в результате чего школьники получили травмы дыхательных путей, сообщает РИА Новости.

Десять детей в возрасте от 10 до 15 лет были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

Известно, что полицией был задержан 15-летний подростк, который подозревается в распылении газа. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.

Теги: газ , германия , подросток , школа
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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