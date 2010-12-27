В немецкой школе пострадали дети из-за распыленного газа

Сегодня, 5 марта, в школе немецкой коммуны Зульцбах подросток распылил газ. В результате пострадали 30 учеников. Об этом сообщила полиция района Майн-Таунус.
Инцидент произошел 5 марта в первой половине дня. Один из учеников школы несколько раз распылил газовый баллончик в фойе, в результате чего школьники получили травмы дыхательных путей, сообщает РИА Новости.
Десять детей в возрасте от 10 до 15 лет были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.
Известно, что полицией был задержан 15-летний подростк, который подозревается в распылении газа. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.