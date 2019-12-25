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21 авиарейс запустят из Петербурга в Стамбул с 30 сентября
Сегодня, 21:29
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21 авиарейс запустят из Петербурга в Стамбул с 30 сентября

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Рейсы из Санкт-Петербурга в турецкие города Стамбул, Бодрум и Даламан выполняет Turkish Airlines, в Анталью – Turkish Airlines и Southwind Airlines.

С пятницы, 30 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines запустит еще три рейса в неделю из Петербурга в Стамбул. Так, общее количество полетов из Пулково в Стамбул составит 21 в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Вылетать из аэропорта им. Сабихи Гекчен Стамбула самолеты будут в 09:55, а прибывать в Пулково в 13:55. Из аэропорта Петербурга вылет назначен на 14:55, прибытие – в 18:45. 

Рейсы из Санкт-Петербурга в турецкие города Стамбул, Бодрум и Даламан выполняет Turkish Airlines, в Анталью – Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Ранее новость о запрете на вылет за границу мужчинам из Ленобласти опровергли. 

Фото: Piter.tv

Теги: авиарейс, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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