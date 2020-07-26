В небе над Петербургом прошла воздушная часть парада ко Дню ВМФ

Также стартовал парад кораблей.

Петербуржцы поделились видеозаписью воздушной части парада ко Дню ВМФ сегодня, 26 июля.

На кадрах видно, как самолеты раскрасили небо в цвета российского флага. Воздушная часть парада началась около полудня, были задействованы самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29 и Ка-31.

Напомним, что парад кораблей, на котором присутствовал президент Владимир Путин, начался в 11:00.

Ранее мы писали, что опубликована программа мероприятий на День ВМФ.

Видео: Piter.TV