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В небе над Эстонией развернули петербургский рейс
Сегодня, 11:15
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В небе над Эстонией развернули петербургский рейс

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Пассажиры получают сообщения с уведомлением об отмене сегодняшнего рейса в Амстердам.

Два рейса нидерландской компании KLM не смогли долететь до России после того, как Эстония закрыла для российских самолетов небо. В результате пассажиры стали получать уведомления об отмене полетов. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на сервис Flightradar, два самолета из Амстердама не долетели в Петербург и Москву 26 февраля.

Один самолёт вернулся в аэропорт отправления, второй приземлился в Копенгагене. Отмечается, что пассажиры стали также получать об отмене сегодняшнего рейса в Амстердам.

Как сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, самолеты развернули в связи с санкциями Евросоюза.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково отменили и задержали около 30 рейсов 27 февраля. 

Фото: pixabay 

Теги: петербургский рейс, санкции евросоюза, ситуация на украине
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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