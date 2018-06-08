В небе над Эстонией развернули петербургский рейс

Пассажиры получают сообщения с уведомлением об отмене сегодняшнего рейса в Амстердам.

Два рейса нидерландской компании KLM не смогли долететь до России после того, как Эстония закрыла для российских самолетов небо. В результате пассажиры стали получать уведомления об отмене полетов. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на сервис Flightradar, два самолета из Амстердама не долетели в Петербург и Москву 26 февраля.

Один самолёт вернулся в аэропорт отправления, второй приземлился в Копенгагене. Отмечается, что пассажиры стали также получать об отмене сегодняшнего рейса в Амстердам.

Как сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, самолеты развернули в связи с санкциями Евросоюза.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково отменили и задержали около 30 рейсов 27 февраля.

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