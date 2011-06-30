В мясе из Ленобласти выявили высокое содержание антибиотиков

По данным исследования, в партии мяса объемом три центнера было трехкратное превышение допустимой нормы антибиотиков тетрациклиновой группы.

В пятницу, 18 ноября, стало известно, что в бифштексе "Морозко" выявили высокое содержание антибиотика. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

По данным исследования, в партии мяса объемом три центнера было трехкратное превышение допустимой нормы антибиотиков тетрациклиновой группы. При этом в норме его концентрация должна быть строго меньше 10 миллиграммов на килограмм. Теперь всю продукцию должны снять с производства и продажи, а производитель получил предупреждение.

Ранее Россельхознадзор добился вывоза автопокрышек с пашни в Ломоносовском районе. Собственник согласился на утилизацию после вмешательства ведомства.

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