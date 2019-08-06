В музеях Царского села сделали бесплатный вход для мужчин

Посетить их представители сильного пола могут до 24 февраля включительно.

До 24 февраля включительно представители сильного пола могут бесплатно посетить музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате на Фермской дороге, 5А и павильон "Арсенал" в Александровском парке.

"Россия в Великой войне" — первый в современной России музей, который посвящен Первой мировой войне. В нём представлены пулемёты того времени, награды, мундиры, фотографии, документы.

В павильоне "Арсенал" находится экспозиция "Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия", созданная совместно с Государственным Эрмитажем.

В нём собрано восточное оружие российских императоров из фондов ГМЗ "Царское Село".

Ранее мы сообщили, что в сквере Суворовского музея прошла реконструкция битвы Отечественной войны 1812 года.

Фото: ВКонтакте





