Вход в некоторые музеи Петербурга 16 ноября сделали свободным

В рамках VI Санкт-Петербургского культурного форума несколько музеев Петербурга и области можно будет посетить бесплатно.

В четверг, 16 ноября, несколько музеев Северной столицы станут бесплатными для участников VI Санкт-Петербургского культурного форума. С десяти утра до шести вечера бесплатно работают Эрмитаж, музеи Анны Ахматовой и Федора Достоевского, Музей истории религии, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей истории Санкт-Петербурга, Мемориальный музей А.В. Суворова, Музей хлеба, Литературный музей XX век, Музей-институт семьи Рерихов, Музей театрального и музыкального искусства. Также бесплатный вход в музеи-заповедники Павловск и Гатчина.

Чтобы попасть на выставки бесплатно, надо зарегистрироваться на сайте культурного форума. Для этого надо нажать кнопку "Регистрация" и записаться в общественный поток. Без оплаты музеи также могут посещать участники форума по своим бейджам.

VI Санкт-Петербургский культурный форум начался сегодня, 16 ноября, и продлится до субботы, 18 ноября. В рамках него состоится множество встреч, круглых столов, а также культурных премьер.