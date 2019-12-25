В музее-даче А.С.Пушкина готовят лекцию о кино

Она состоится сегодня в 16:00.

Сегодня, 8 февраля, хранитель Мемориального музея-дачи А. С. Пушкина Татьяна Ивановна Галкина расскажет посетителям об экранизациях романа в стихах "Евгений Онегин".

Напомним, что одной из самых популярных экранизаций "Евгения Онегина" считают фильм-оперу, поставленную на Киностудии "Ленфильм" в 1958 году режиссёром Романом Тихомировым. Фильм основан на одноимённой опере Чайковского, созданной по роману в стихах А. С. Пушкина. Считается одним из величайших произведений мирового оперного искусства.

Ранее мы сообщили, что вокально-поэтическая симфония "Пушкин" прозвучит в Капелле.

Фото: Вконтакте