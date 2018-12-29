В Смольном открыли бункер

Экспозиция "Бункер Жданова" рассказывает об истории Смольного в годы войны и блокады Ленинграда.

В день 75-летия освобождения Ленинграда в Государственном историко-мемориальном музее "Смольный" открылась экспозиция "Объект "Павильон" (Бункер А.А. Жданова)". Экспозиция наглядно показывает, как "жил" Смольный во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

На церемонию открытия приехали вице-губернатор Владимир Кириллов, директор музея Николай Третьяков, внук Маршала Советского Союза Л.А.Говорова Алексей Говоров и многие другие. Сейчас этот музей небольшой, около 200 квадратных метров, но руководство планирует в будущем расширить данный комплекс.

В Бункере можно увидеть рабочий кабинет Первого секретаря Областного Комитета и Городского Комитета партии большевиков Андрея Александровича Жданова, комнату связиста и другое.

Бункер Жданова был построен в период 1935-1937 годы на глубине 12 метров между Смольным и Невой.

Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова