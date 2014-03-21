В музее "Парк Монрепо" открылся инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg

Фестиваль продлится до 14 августа.

В пятницу, 12 августа, в Выборге стартовал инженерный фестиваль культурного проектирования IN.Borg, который продлится до воскресенья, 14 августа.

Основной площадкой выбрали музей-заповедник "Парк Монрепо". Для гостей приготовили лекции, паблик-токи и перформансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссеров, музыковедов, а также представителей инженерных и дизайн-сообществ.

Также проведут тематические мастер-классы в рамках фестиваля хранители традиций средневекового Выборга и организуют фотопрогулки по Монрепо. В самом Выборге организуют пешеходные экскурсии "Выборг глазами инженера".

Вечером в Выборгском замке выступят Oqjav, Polnalyubvi и "Мегаполис". В парке фестиваль завершится лекцией специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области.

Фото: Piter.tv