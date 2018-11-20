В мусорном баке на Маршала Блюхера нашли мертвую змею

Тропическая змея могла умереть из-за низких температур.

В пятницу, 1 января, дворники Красногвардейского района сделали весьма необычную находку. По словам очевидцев, в мусорном баке на улице Маршала Блюхера утром обнаружили мертвую змею. Эту информацию подтвердили в Жилкомсервисе №3 Красногвардейского района.

В центре реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" заявили, что к ним подобной заявки не поступало. По словам специалистов, тропическая змея могла умереть из-за низких температур. При этом во время анабиоза рептилия тоже малоподвижна. Поэтому точно определить, мертва она или нет, можно только при личном осмотре.

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга напомнили, что выбрасывать мертвых животных в мусорные баки категорически нельзя. Их утилизацией должен заниматься Комитет по благоустройству после заявки от горожан.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург