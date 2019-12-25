В мусорном баке в Чите нашли тело младенца

СК России изучает инцидент.

В мусорном баке утром 3 декабря в Чите нашли тело младенца. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета по Забайкальскому краю. Егор Макаров отметил, что жертва находилась около одного из жилых домов.

Поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка в мусорном баке у одного из домов по улице Усуглинской в Чите. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка Егор Макаров, официальный представитель СК РФ по региону

На данный момент на месте работают следователи и представители правоохранительных органов. По факту гибели ребенка опрашиваются возможные очевидцы.

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Фото: Piter.tv