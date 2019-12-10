В муниципальных образованиях Петербурга могут появиться Стратегии развития

Организационную помощь МО окажет комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Представители муниципалитетов Петербурга обсудили вопрос организации стратегического планирования на муниципальном уровне. Встреча прошла на рабочем совещании в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города, сообщила пресс-служба Смольного.

Тема стала актуальной после принятия в 2019-м году поправок в Закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Согласно им, муниципалитеты должны разрабатывать стратегию своего социально-экономического развития, план мероприятий по ее реализацию и составления прогноза развития. В этом МО будет содействовать Комитет, подготовив соответствующие методические рекомендации.

Ранее стало известно, что петербургские муниципалитеты разделят по уровню долговой устойчивости. Они будут отнесены в три группы.

Фото: Piter.TV