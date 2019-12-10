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В муниципальных образованиях Петербурга могут появиться Стратегии развития
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

В муниципальных образованиях Петербурга могут появиться Стратегии развития

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Организационную помощь МО окажет комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Представители муниципалитетов Петербурга обсудили вопрос организации стратегического планирования на муниципальном уровне. Встреча прошла на рабочем совещании в комитете по экономической политике и стратегическому планированию города, сообщила пресс-служба Смольного.

Тема стала актуальной после принятия в 2019-м году поправок в Закон "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". Согласно им, муниципалитеты должны разрабатывать стратегию своего социально-экономического развития, план мероприятий по ее реализацию и составления прогноза развития. В этом МО будет содействовать Комитет, подготовив соответствующие методические рекомендации. 

Ранее стало известно, что петербургские муниципалитеты разделят по уровню долговой устойчивости. Они будут отнесены в три группы. 

Фото: Piter.TV

Теги: муниципальный округ, стратегия развития
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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