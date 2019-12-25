Петербургские муниципалитеты разделят по уровню долговой устойчивости

Результаты оценки долговой устойчивости внутригородских муниципальных образований можно посмотреть на сайте комитета финансов Петербурге.

Муниципальные образования Петербурга разделят на три группы в зависимости от уровня муниципального долга и платежей по нему. МО с низким уровнем долговой устойчивости будут вынуждены согласовывать все свои экономические действия с властями. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Постановление определяет порядок оценки долговой устойчивости внутригородских муниципальных образований и перечень показателей, на основе которых будет оцениваться финансовая устойчивость и кредитоспособность МО. Ее будут оценивать по ряду критериев, например, отношению объема муниципального долга к общему объему собственных доходов местного бюджета, доле расходов на его обслуживание в общем объеме расходов местного бюджета и так далее.

МО разделят на "группы риска": заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. МО с высоким уровнем смогут не согласовывать с Комитетом финансов свои будущие заимствования, при низком — наоборот.

Оценивать долговую устойчивость будет Комитет финансов ежегодно до 30 сентября.

Фото: Piter.TV