  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В мозге обнаружены связанные с сексуальной ориентацией различия
Сегодня, 16:08
684
matveyvn

В мозге обнаружены связанные с сексуальной ориентацией различия

0 0

В рамках исследования учёные проанализировали генетические данные более чем 18 000 человек из британского биобанка.

В мозге обнаружены связанные с сексуальной ориентацией различия — паттерны, отвечающие за различия между мужчиной и женщиной, менее выражены у негетеросексуальных людей. Об этом говорится в исследовании, опубликовано в научном журнале Human Brain Mapping.

В рамках исследования учёные проанализировали генетические данные более чем 18 000 человек из британского биобанка.

Оказалось, что при однополом сексуальном поведении был обнаружен кросс-половой сдвиг. Это говорит о том, что определенные структуры мозга у негетеросексуальных мужчин и женщин оказались смещены в сторону противоположного пола.

Ранее учёные создали компьютерную нейросеть MotionNet, которая объединяет оптические иллюзии.

Фото: pixabay.com

 

Теги: мозг, сексуальная ориентация, сексуальность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии