В рамках исследования учёные проанализировали генетические данные более чем 18 000 человек из британского биобанка.

В мозге обнаружены связанные с сексуальной ориентацией различия — паттерны, отвечающие за различия между мужчиной и женщиной, менее выражены у негетеросексуальных людей. Об этом говорится в исследовании, опубликовано в научном журнале Human Brain Mapping.

В рамках исследования учёные проанализировали генетические данные более чем 18 000 человек из британского биобанка.

Оказалось, что при однополом сексуальном поведении был обнаружен кросс-половой сдвиг. Это говорит о том, что определенные структуры мозга у негетеросексуальных мужчин и женщин оказались смещены в сторону противоположного пола.

Ранее учёные создали компьютерную нейросеть MotionNet, которая объединяет оптические иллюзии.

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