В сети опубликовано видео момента гибели женщины с камеры наблюдения.

Сегодня ночью в Москве женщину убило отлетевшим колесом грузовика.

Канал Mash сообщает, что трагедия произошла у ТЦ "Ривеьера" на Автозаводской. Женщина подходила по пустынной улице к такси. Когда она поравнялась с задней дверью машины, на нее с дороги на большорй скорости выкатилось колесо от грузовика. Женщину от удара сшибло и перевернуло. Сообщается, что женщина погибла на месте.

Ранее было опубликовано видео нападения неизвестного с ножом на главу аппарата префектуры СЗАО Москвы.

Видео: Mash