В московский офис ФБК пришли с обысками

Ранее у Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками. Об этом рассказал адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. Сотрудники какого ведомства проводят обыск - неизвестно.

Мне сообщили об обысках в московском офисе ФБК. Владимир Воронин, адвокат

По его словам, он направляется в офис для участия в следственных действиях и для наблюдения за обыском. Воронин отметил, что не знает в рамках какого дела проводится обыск.

Ранее у Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом политик заявил в собственном аккаунте в Twitter.