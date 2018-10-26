В морском порту отреставрировали стелу "Ленинград"

Работы продолжались два года.

В понедельник, 3 июня, стало известно, что в Большом порту Петербурга обновили стелу "Ленинград", "встречающую" гостй города. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Известно, что на восстановление знака было потрачено порядка трех миллионов рублей.

Отметим, что подобные памятные сооружения устанавливали при въезде в город в 1977 году. "Морской" знак был одним из самых внушительных. С того времени в Петербурге сохранились только две стелы, вторая – на ж/д станции "Ижоры".

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