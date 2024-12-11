В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт

Огонь удалось ликвидировать до прибытия бригады пожарных.

На территории многоквартирного дома, расположенного в городе Дербенте произошел пожар в лифтовом отсеке. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Дагестан Тамила Газимагомедова. Местная чиновница пояснила, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Также не потребовалось проводить массовую эвакуацию населения.

Произошло возгорание внутренней обшивки лифта на площади один квадратный метр. Потушено до прибытия пожарных. Жертв и пострадавших нет. Тамила Газимагомедова, глава пресс-службы ГУ МЧС по региону

Вандалы из Шушар подожгли лифт в многоквартирном доме.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости