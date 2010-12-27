В метро Петербурга раскрыли секрет, зачем машинисты сами объявляют станции

Иногда водителю состава приходится брать на себя обязанности системы передачи оповещений.

ГУП "Петербургский Метрополитен" раскрыл тайну, почему машинисты поездов иногда самостоятельно объявляют названия станций. Об этом ведомство рассказало в своем официальном Telegram-канале

Как выяснялось, о прибытии и отбытии с перрона пассажиров предупреждает устройство передачи оповещений (УПО), которое автоматически срабатывает при получении сигнала. Однако иногда случается, что система может не работать из-за ремонтных работ. Тогда машинисту приходится брать обязанности диктора на себя. Тем не менее, чаще всего водитель обращается к пассажирам, так как незапланированно задерживается на станции в связи с большим трафиком. В таком случае он вручную отключает систему, чтобы дать людям возможность успеть зайти в вагон.

Ведомство отмечает, что в новых составах, которые курсируют по зелёной и красной веткам метро, УПО модернизировали — она может закрывать двери поезда "молча" либо и закрывать их, и оповещать пассажиров. Таким образом, машинист меньше отвлекается и ему проще выполнять его работу.

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Фото: Piter.TV