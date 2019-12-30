В результате инцидента в метро было госпитализировано 5 человек.

Во вторник утром, 14 января, в метро Неаполя столкнулись три поезда.

ЧП произошло на одной из станций метро Неаполя около 9 часов утра. Машинист одного из поездов наехал сзади на другой состав. Следом в них врезался 3 поезд, сообщает итальянское издание Il Mattino. В результате ЧП в больницы госпитализированы 5 пострадавших. Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек.

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Фото: Il Mattino