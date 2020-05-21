В мэрии Москвы рассказали как сделать российские города безопаснее. Способ назвал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции по градостроительной политике столицы.
По его словам, городу нужно больше открытых пространств, так как они формируют безопасную среду.
Весь мировой опыт это подтверждает.
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
Мнение о том, что безопасность в городе обеспечивают заборы, Кузнецв считает распространённым клише и штампом. Он отметил, что заборы чаще способствуют созданию криминогенной обстановки, так как люди не видят друг друга и в случае чего не могут прийти на помощь.
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Видео: archnewage.ru
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