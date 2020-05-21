Городу нужно больше открытых пространств.

В мэрии Москвы рассказали как сделать российские города безопаснее. Способ назвал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции по градостроительной политике столицы.

По его словам, городу нужно больше открытых пространств, так как они формируют безопасную среду.

Весь мировой опыт это подтверждает. Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Мнение о том, что безопасность в городе обеспечивают заборы, Кузнецв считает распространённым клише и штампом. Он отметил, что заборы чаще способствуют созданию криминогенной обстановки, так как люди не видят друг друга и в случае чего не могут прийти на помощь.

Ранее Ленобласть выделила более 15 миллиардов рублей на нацпроекты.

Видео: archnewage.ru