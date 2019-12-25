В массовом ДТП в Воронежской области погибли 3 человека

Еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести

В Воронежской области в ДТП с участием 4 легковушек погибли 3 и пострадали 4 человека.

Авария произошла около половины 4го на 4-м километре дороги Рамонь — Сенное (Рамонский район, Воронежская область). На дороге столкнулись 3 отечественных автомобиля и одна иномарка. В ДТП погибли 3 человека, еще четверо получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства массового смертельного ДТП выясняются.

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Фото:МЧС РФ по Воронежской области