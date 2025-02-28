В массовом ДТП в Курской области погибли четыре человека

Жертвами аварии стали четверо, пятеро пострадали.

Массовое ДТП случилось в 08:20 по московскому времени на территории Курского района Курской области. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. В настоящее время пациенты госпитализированы. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. На месте трагедии работают экстренные ведомства. Ситуация находится на контроле у местного начальника полиции Виктора Косарева.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения. пресс-служба МВД РФ по региону

Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств автомобильной аваии. а также ход и результаты проверки. Известно, что в ДТПм попали 12 транспортных средств. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Мануковский, а также заместитель прокурора Курского района Александр Микитухо.

В Башкирии девять автомобилей столкнулись на трассе из-за тумана.

Фото и видео: МВД по региону, Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна