В массовом ДТП на КАД пострадали три петербуржца

Из-за аварии на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Сегодня утром, 1 мая, на КАД произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили столкнулись на 68-м километре внешнего кольца КАД около 10 утра. Сначала дорогу не смогли поделить две иномарки, через пару минут в них врезалась еще одна машина.

Все три полосы дороги оказались заняты. На место случившегося прибыли сотрудники обслуживающей трассу подрядной организации. Из-за аварии на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Кроме того, известно, что в аварии пострадали три человека. Их госпитализировали. Подробности уточняются.

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Фото: Pexels