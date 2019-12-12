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В массовом ДТП на КАД пострадали три петербуржца

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Из-за аварии на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Сегодня утром, 1 мая, на КАД произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Автомобили столкнулись на 68-м километре внешнего кольца КАД около 10 утра. Сначала дорогу не смогли поделить две иномарки, через пару минут в них врезалась еще одна машина. 

Все три полосы дороги оказались заняты. На место случившегося прибыли сотрудники обслуживающей трассу подрядной организации. Из-за аварии на Пулковском шоссе образовалась пробка.

Кроме того, известно, что в аварии пострадали три человека. Их госпитализировали. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.

Фото: Pexels

Теги: дпс, кад, массовое дтп, полиция, пострадали три человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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