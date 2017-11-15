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Сцена из Голливудского боевика воплотилась в жизнь на мойке в Краснодаре

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В ангар мойки "влетела" машина и сбила сотрудника

В Краснодаре 13 ноября водитель на полной скорости въехал в автомойку, зацепил машину и врезался в мойщика, сообщает "Блокнот".

Инцидент произошел около 16:00 на одной из моек города. На записи с камер видеонаблюдения видно, как легковой автомобиль после столкновения с другим авто угодил в открытый ангар мойки и сбил работника на полной скорости.

Администрация автомойки сообщила, что пострадавший работник "родился в рубашке" и остался жив после такого удара. По факту случившегося ведется проверка.

Видео: YouTube / Блокнот Блокнот

Теги: дтп , новости краснодара , происшествия
Категории: Происшествия Новости России

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