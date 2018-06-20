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"Открытый город" пустит петербуржцев в малодоступные дворцы города
Сегодня, 8:01
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lesjasap

"Открытый город" пустит петербуржцев в малодоступные дворцы города

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В Смольном одобрили вложение средств в социально значимую инициативу города.

Петербуржцев пустят в более чем 150 особняков, в которые раньше был недоступен вход. Посещения стали возможны в рамках  проекта "Открытый город". На программу Правительство Северной столицы выделило субсидию из бюджета. Деньги будут переданы отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На данные нужды выделено 19,7 миллионов рублей.

Напомним. что проект реализует экскурсионные бесплатные поездки для ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан. Ежегодно участие в поездках принимает более 20 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

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Теги: особняки и дворцы, открытый город, финансирование проекта
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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