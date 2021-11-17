Петербуржцев приглашают на бесплатную экскурсию по особняку Надежды Безобразовой

Жители узнают о семье Безобразовых, которая имела большое влияние на внешнюю политику в начале XX века.

На этой неделе для петербуржцев проведут бесплатные экскурсии по особняку Надежды Безобразовой в рамках проекта "Открытый город". Прогулка состоится 10 ноября. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Сопровождать горожан будет Наталья Костицина — филолог, актриса и радиожурналист. Жители узнают о семье Безобразовых, которая имела большое влияние на внешнюю политику в начале XX века, о тех, кто сменил владельцев особняка после 1914-го, когда здание стало офисом Совета министров Российской империи.

За экскурсию платить не надо. Но важно предварительно записаться. Количество мест ограничено.

Экскурсия бесплатная, но необходима предварительная запись. Будьте внимательны, количество мест на премьерную экскурсию ограничено.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга